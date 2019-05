Stella Wright, nacida Estela Armijo, de 89 años, de El Paso, Texas, falleció el sábado 27 de abril de 2019. Stella nació el 5 de junio de 1929, hija de Charles H. Armijo, propietario de Armijo Realty Co., y Gertrudes (Tula) Gonzales Armijo. Sus padres eran originarios de Guerrero, Chihuahua y se establecieron en El Paso a principios del siglo XX. Su familia la llamó cariñosamente "Estelita". Stella asistió a la antigua Primaria Morehead y luego fue a la Preparatoria El Paso durante los años de guerra (Segunda Guerra Mundial). Más tarde, ella trabajaría para Southwestern Investment Company y finalmente se retiró de la Compañía Eléctrica de El Paso. Stella observó cómo cambiaba el horizonte y su familia crecía desde su casa en la cima de una colina en la histórica Sunset Heights. Fue testigo del crecimiento de la ciudad durante las últimas nueve décadas. Nació en la residencia de su familia en la calle El Paso y murió en paz en su casa en la misma cuadra. Stella crió a tres hijos, tuvo numerosos nietos y bisnietos, sobrinos y sobrinas y primos. Tenía una disposición cálida, amable y amorosa, y abrió su hogar a muchas personas a lo largo de los años en que la necesitaban. En conjunto, su amabilidad deja una impresión duradera en todos los que tuvieron el placer de conocerla. Fue una mujer de fe. Tenía un delicioso sentido del humor y una risa que hacía sonreír a la gente. Pasó sus últimos años disfrutando de bailar, almorzar y jugar bingo con sus amigos en el Friendly Senior Center. Hizo amigos en todos los lugares a los que iba. Le sobreviven a Stella su hija y su hijo, Linda Wright y Raymond Gamez, sus nietos Michelle Perez (Gardner), Jason Gamez y Chrisa Gamez, sus tres bisnietos, sus sobrinos y sobrinas. Stella fue precedida en la muerte por su hija Theresa Wright, su nieto David Wright, su hermano Charles J. Armijo, sus hermanas Flora Lowenberg y Berta "Ruby" Madera-Font. A la familia le gustaría reconocer las conexiones de toda la vida de Stella con las familias de William y Jackie Cramer, Roy Cramer, Celia Cramer; su sobrino Julius e Irene Lowenberg y su familia, y su sobrino Carlos Lowenberg y su familia. También se agradece a su migo Rene Forte y otros miembros de la familia Forte del viejo vecindario; a tías, tíos y primos a través de su madre, Gertrudes "Tula" de la familia Gonzales, de Guerrero, Chihuahua; viejos amigos como Mary Sandoval, y amigos de la Compañía Eléctrica. A sus familia politica Mary Teresa Gamez y su familia Rosemary, Rebecca y David; a Mary Lou Armijo y los sobrinos de Stella, Steven Armijo, Gary Armijo, Elizabeth Armijo, Susan Armijo y Robert Armijo. A sus sobrinos/sobrinas Gilbert Madera-Font, Rene Madera-Font, Alison e Yvonne Madera-Font; a Luis y Aurelia Gamez; a su tío Juan "John" Armijo de Stella, su esposa Goya y su prima Mary Cramer y su familia Roberta y Johnny. Ella tenía una familia extensa y los apreciaba a todos. Por favor, perdón si no se mencionó alguno. Algunos ya han fallecido se usaron algunos nombres de soltera. Fueron muy apreciados y amados por Stella. Además, a la familia le gustaría reconocer a todos los buenos amigos de Stella del Friendly Senior Center; al maravilloso personal y amigos de Mountain Star Federal Credit Union, junto con los estimados compañeros de trabajo de Stella y de su querida familia de El Paso Electric Company. Ella eligió ser cremada, con un servicio conmemorativo que se celebrará el miércoles 8 de mayo a las 10:00 a.m. en la funeraria San Jose, en el 601 S. Virginia St., El Paso, Texas, 79901.

