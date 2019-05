Shirley Clement Fouts falleció pacíficamente el domingo 28 de abril de 2019. Nació en el seno de una familia pionera de El Paso con el Dr. Claude y Elizabeth "Betty" Gillett el día de San Valentín de 1926. Será recordada no solo por su hermosa y cálida sonrisa y espíritu energético, pero también por las numerosas contribuciones a la comunidad y la ciudad que tanto amaba. Shirley fue maestra, especialista en lectura y consultora de las Escuelas Públicas de Ysleta. Ella sirvió a la Asociación Internacional de Lectura local como presidente en 1973-74. Su servicio como ex miembro de la junta incluía las siguientes organizaciones: Chi Omega Sorority, El Paso Ballet, AAUW, The Southwest Institute y International Academy of Texas. Ella también formó parte de varios comités de la Sun Carnival Association, Maid of Cotton y fue tutora del equipo de fútbol americano de UTEP en 1985. Después de años de tutoría y enseñanza de adolescentes en la mesa de su cocina, Shirley y su esposo Paul, fundaron una escuela secundaria privada acreditada, dicha escuela secundaria se vendió en 1990. Shirley enseñó a adultos en Park College, la Universidad de Phoenix, la Academia de Sargentos Mayores del Ejército de los Estados Unidos y la Academia Americana de París en Francia, donde impartió clases de inglés y literatura. Después de retirarse como instructora universitaria, dedicó su tiempo a escribir y continuó publicando varios libros y colecciones de poesía. Participó activamente en las Ligas de Escritores del Suroeste, Mesilla Valley y El Paso, la Sociedad de Poesía de Texas y en Poesía en las Artes, donde recibió numerosos premios de distinción por sus obras literarias. El legado de servicio más prolífico de Shirley continuará a través de su primer libro que fue coautor en 1979 titulado Beginning the Search, un estudio bíblico para adolescentes. Este libro ha tenido varias reimpresiones y se distribuye ampliamente para su uso a lo largo de los Programas de Extensión de Prisiones en el Estado de Virginia. Jueces, capellanes, psicólogos y oficiales correccionales han ofrecido personalmente testimonios sobre el impacto significativo que este libro sigue teniendo en la rehabilitación exitosa de innumerables reclusos juveniles. Shirley fue precedida en la muerte por sus esposos Paul Clement y Robert Fouts, y sus hijos Brian y Robert Clement. Le sobreviven su hermano Robert Earl Gillett de Carson City, NV y sus amadas hijas Carol Abraham (Bryan) de El Paso, y Rosemary Schultz (Wes) de Amarillo, TX. Shirley era una abuela devota de nueve y bisabuela de trece, todos los cuales extrañarán a su preciosa "GG". Agradecimientos especiales a los proveedores de atención médica: Muneer Assi DO y Julie A. Zuniga, NP y RN: Rhonda, Jennifer y Lourdes Coureges en Envision Hospice por su interés y devoción. Un agradecimiento especial también a Rick Martínez, y a los cuidadores Alicia Domínguez y Alejandra Medina que brindaron a Shirley un cuidado tan paciente y tierno durante todo el día. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a la organización benéfica que elija. Los servicios están pendientes y otorgados por Martin Funeral Home West.

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2019/05/07/shirley-clement-fouts/39455163/