El velorio de Margarita Z. Huerta se llevará a cabo el lunes 6 de mayo de 2019 en la Funeraria San José Central de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. con el servicio de vigilia a las 7:00 p.m. el martes 7 de mayo en San Jose Funeral Home Central de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. Se partirá a la misa fúnebre en la Iglesia del Sagrado Corazón a las 10:00 a.m. Se proseguirá con el entierro en Mount Carmel. Para mayor información llame al 915-532-1856.

