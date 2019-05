Marcella R. Schook, de 92 años, residente de El Paso por 54 años, murió el 26 de abril de 2019. Marcella nació el 26 de abril de 1927 en Trieste, Italia, y fue hija de Augusto y Geovanna (Lazzarini) Ramor. Marcella se casó con el amor de su vida Lloyd C. Schook, el 21 de noviembre de 1947. Tras su retiro del Ejército de Estados Unidos, se establecieron en El Paso, donde obtuvo su ciudadanía estadounidense, fue empleada y se retiró del Distrito Escolar Independiente de El Paso . Marcella fue precedida en muerte por su amado esposo Lloyd C. Schook y su hija Mary Jo Schook. Le sobreviven sus tres hijos, Lloyd A. Schook, Roy L. Schook y John C. Schook. El velorio se llevará a cabo el domingo 5 de mayo de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con una vigilia a las 7:00 p.m. en Martin Funeral Home, en el 3839 Montana. El sepelio se llevará a cabo el lunes 6 de mayo de 2019 a las 10:30 a.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss.

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2019/05/07/marcella-r-schook/39455519/