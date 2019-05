María Elena Ortiz Stewart falleció en paz el viernes 26 de abril de 2019. Dedicó toda su vida adulta a ser una esposa, madre, abuela y bisabuela amorosa. Sus deberes eran más que un trabajo, ella estaba comprometida en todos los aspectos de cada una de nuestras vidas. María Elena nos conocía a todos íntimamente, desde sus hijos hasta sus nietos, entrelazados en cada uno. Esta hija de DIOS fue, y seguirá siendo nuestra columna vertebral, fortaleza y resistencia. Gracias a Dios por bendecirnos con el amor eterno de María Elena. Fue un amor tan único que solo ella podría entregar. Le precedieron en la muerte su esposo Rodolfo y su hijo Albert y le sobreviven sus hijos y nietos Sandra, Joe, Samantha, Julio, Ozias, Syan, Azarias, Christina, Josh, Skyller, Quinn, Agustin, Allison, Axton, Lawrence , Jonathon, Shaena, Jacob, Sofía, Patricia, Dorothy, Chris, Mark, Israel, Janina, Jaylah, Ariah, Adriana, Natalia, Jordan, Estrella y Savahnna. El velorio se llevará a cabo el domingo 5 de mayo de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con una vigilia a las 7:00 p.m. en Hillcrest Funeral Home-Carolina. La misa fúnebre será el lunes 6 de mayo de 2019 a las 12:00 p.m. en la iglesia católica Our Lady of the Valley con un a sepelio a seguir en el cementerio nacional de Fort Bliss. Te amamos y te echaremos de menos inmensamente.

