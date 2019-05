Los ángeles vinieron por Jo Marian el martes 30 de abril del 2019 a las 9:40 a.m. Estaba en su casa en Fort Worth rodeada de sus amadas hijas Nataliee, Marian y su perro Hunter. Jo Marian nació en Waco, Texas, el 8 de septiembre de 1935, se graduó de Lee Moore High School y asistió a Paul Quinn College y luego se graduó de El Paso Community College con un titulo asociado en diseño de interiores. Fue la segunda hija en la sucesión de ocho hijos. Conoció a Lamar Ross el 31 de julio de 1967 y estuvo en los servicios de misión en la Iglesia Bautista de Northgate durante más de 30 años: en GA, Acteen y cualquier otro proyecto de servicio de misión que se le fuera entregado. Fue el catalizador detrás del proyecto de horneado de tartas en el Día de Acción de Gracias en Northgate para las familias necesitadas. Su personalidad efervescente y su confiabilidad la convirtieron en una persona a quien siempre acudir. A través de cualquier prueba o tribulación, siempre podías depender de Jo Marian Ross. A mi madre le encantaba cocinar y todos tenían un platillo favorito de su cocina. Bagre frito, croquetas de salmón, pastel de melocotón, budín de plátano y tarta de merengue de limón. Si estabas teniendo un mal día, ¡ella sabía cómo cambiarte el ceño fruncido! Jo Marian es sobrevivida por sus hija Nataliee Ross (Lakewood, CA). Se casó el 3 de octubre de 1967. Pop le propuso matrimonio q los tres días de verla y encontrarse con ella y conducía desde El Paso a Waco cada fin de semana hasta que ¡estuvieron casados! Lamar y Jo Marian celebraron 44 años de matrimonio antes de que este la precediera en la muerte el 6 de mayo de 2012. Jo Marian vivió una vida de apertura, gracia y alegría. Su naturaleza ecléctica le permitió conocer a gente donde estaban. Esta fortaleza silenciosa y la tranquilidad eran la clave de su capacidad para adaptarse a cualquier lugar y con cualquier persona que conociera. Extraño fue una palabra que tanto ella como Lamar eligieron eliminar de su vocabulario. Sus vidas de servicio no podrían ser limitadas, ya que todos son importantes. A mi madre le encantaba la música y era una gran fanática de todos los géneros: Lou Rauls, B.B. King, Engelbert Humperdinck, Jim Croce, David Bowie, Queen & Elton John, a los Jackson 5, Aretha Franklin y Whitney Houston. En los últimos años descubrió Pink!, Blake Shelton, Gwen Stefani e Imagine Dragon. Su teoría era que la música debía tocarse en voz alta para que la sintieras en tus huesos y así pudieras levantarte y bailar como si nadie estuviera mirando. Jo Marian era una líder de Girl Scouts y una Cookie Mom. Fue una activa Marian Ross (Ft. Worth, TX). Le precedieron en la muerte su esposo Lamar Ross, su padre Macie Brinkley, sus padres el Reverendo Jesse B. y Mildred Littlejohn Sr. y su hermano Jessie B. Littlejohn, Jr. A Jo Marian también le sobreviven sus seis hermanos Macie Jean Taylor, Vivian McCoy (Odie), Patricia Hartman (Bernard), William Earl Littlejohn, Samuel Littlejohn (Jerry) y Kenneth Dale Littlejohn. Le sobreviven sus nietos Lamar Brooks y Cathy Gonzales y una gran cantidad de sobrinas y sobrinos y familiares adquiridos en el camino. El velorio se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. el miércoles 8 de mayo de 2019 en Sunset Funeral Home Northeast, en el 4631 Hondo Pass Drive. El servicio fúnebre comenzará a las 9:30 a.m. el jueves 9 de mayo de 2019 en la iglesia NewLife, en el 5505 Will Ruth Ave. El servicio de entierro proseguirá a las 11:00 a.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss. Servicios otorgados por Sunset Funeral Home Northeast. Por favor visite nuestro libro de registro en línea en www. Sunsetfuneralhomes.net

