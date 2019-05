Ida Mae Ellis falleció el lunes 6 de mayo de 2019 a la edad de 97 años. Se crió en Pretoria, Pennsylvania, y se graduó de Holmes Junior College en Goodman, Mississippi. En 1945, Ida Mae se alistó en el Cuerpo de Ejército de Mujeres de Estados Unidos y fue asignada a la 117ª Compañía de Hospitales WAC en el Centro Médico del Ejército William Beaumont. Fue allí donde conoció al amor de su vida George V. Ellis y se casaron en 1946. Ida Mae fue dada de alta de los WAC y siguió a su esposo en su carrera militar. En 1976, Ida Mae y George se retiraron en El Paso. Ida Mae falleció antes que su hija Cynthia Mae Ellis y su hijo George V. Ellis Jr. Le sobreviven su amado esposo por 72 años, George Vick Ellis. El velorio se llevará a cabo el miércoles 8 de mayo de 2019 de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. con la Celebración de la Vida a las 10:00 a.m. en Sunset Funeral Home-West, con el reverendo Amy Mercer oficiando. Servicios otorgados por Sunset Funeral Home-West, en el 480 N. Resler Dr. Visite nuestro registro en línea en www.sunsetfuneralhomes.net

