Querido padre, abuelo, hermano y amigo, Hugo Guillermo Noriega, falleció en paz rodeado de sus familiares en El Paso, Texas, el 25 de abril de 2019. Tenía 86 años. Hugo nació el 6 de diciembre de 1932 en Santa Rosalia de Camargo, Chihuahua, México, hijo de Enrique y Angela Noriega. Pasó gran parte de su infancia en lo que llamó amorosamente el "Reino de Camargo". Recordó muchos recuerdos de infancia de su abuelo Luis Noriega y las muchas lecciones de vida que aprendió de él. Durante los años de adolescencia de Hugo, la familia decidió mudarse a El Paso, TX en busca del sueño americano. Haciendo su parte para ayudar a la familia, asumió muchos trabajos, incluido el de conductor de hielo, el lavaplatos y cualquier trabajo que pudiera encontrar. En 1950, Herb Ruiz, propietario de Pan American Travel Service, le dio a Hugo la oportunidad de servir como guía de viaje para realizar excursiones a México. Su experiencia de tres años en este trabajo le serviría enormemente a lo largo de su carrera. En julio de 1953, Hugo se enlistó en el Ejército de los Estados Unidos y luego fue asignado al Batallón de Artillería de Campo de la Batería B 555a. Era un orgulloso veterano de la Guerra de Corea, donde fue ascendido a Sargento y obtuvo la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de las Naciones Unidas y la Medalla del Servicio de Corea. En junio de 1957, Hugo obtuvo su ciudadanía estadounidense en parte debido a su fiel servicio militar. Continuó su servicio militar en las reservas del ejército hasta su alta honorable en 1961. En 1959, se casó con el amor de su vida María De Los Ángeles, "Angelita" Herrera, con quien celebró 44 años de matrimonio. La pareja fiel crio a cuatro hijos, Hugo Jr, Susana, Eduardo y Nora Alicia, a quienes amaron mucho. En 2003, Angelita perdió su larga batalla contra el cáncer de tiroides y su vida nunca fue la misma. A principios de este año, Hugo perdió a su hijo Eduardo por cáncer renal. Hugo encontró su vocación en la industria de servicios de alimentos cuando se unió al personal de ventas de Valley Foods Co en El Paso. Posteriormente fue ascendido a Gerente de ventas de Valley Foods hasta que se fue para fundar su propia compañía, Ednor Foods, Inc., en 1975. Su sueño de ser dueño de su compañía finalmente se había hecho realidad. Ednor sirvió el mercado de El Paso/Ciudad Juárez por más de 37 años. Durante este tiempo, Hugo recibió varios premios y reconocimientos, incluido el de Exportador del Año de la SBA. Fue visto como un visionario y pionero por muchos de sus colegas en la comunidad empresarial. Después de la muerte de su esposa en 2003, Hugo decidió dedicar su tiempo al servicio de la Iglesia Católica y finalmente se convirtió en Sacristán en la Iglesia Católica de San Pío X. Él sirvió fielmente a la comunidad de fe de San Pío hasta el 2016. Hugo es precedido en la muerte por su madre, Angela Gardea; su padre Enrique Noriega; su esposa Angelita Noriega; su hermana Gloria Sapien y su hijo Eduardo Luis Noriega. Le sobreviven sus hijos Hugo (Elizabeth) Noriega Jr, Susana (Donald) Ward y Nora Alicia (Todd) Johnson; sus hermanas Lilia Mireles, Bertha Navarrete y Angela Navarrete; sus 10 nietos y un bisnieto. La familia desea expresar su sincero agradecimiento a los empleados del Hogar de acogida de San Benito, el Hogar de acogida de Edgerock y C.I.M.A. Hospice por todos los cuidados amorosos que se le brindaron. Su familia y amigos extrañarán la personalidad "más grande que la vida" de Hugo. El velorio se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. el jueves 9 de mayo de 2019 con un rosario a las 7:00 p.m. en San Jose Funeral Home en el 10950 Pellicano, El Paso, TX 79925. La misa fúnebre será el viernes 10 de mayo de 2019 a las 10:00 a.m. en la Iglesia de San Rafael, en el 2301 Zanzíbar, El Paso, Texas, 79925. El servicio en la tumba con honores militares será a las 11:30 a.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss en el 5200 Fred Wilson Ave. El Paso, Texas 79906.

