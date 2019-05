Carmen Treviso Pérez, de Clint, Texas, falleció el 28 de abril de 2019 en su casa rodeada de su familia. Carmen nació hija de Catalina Sambrano y Juan Treviso, el 16 de julio de 1945, en Socorro, TX. Se graduó de la Escuela Secundaria Ysleta. El 16 de febrero de 1974 se casó con Gilberto León Pérez, Sr. y juntos criaron tres hijos. La hermosa vida de Carmen será siempre apreciada en vida por su esposo de 45 años y sus tres hijos: Gilbert Leon Perez, Jr. (Maria), Becky Perez Jones (Bob) y Michelle Lee Perez. También le sobreviven sus seis nietos a quienes adoraba y honraran su memoria: Mia Adele, Ava Carmen, Gilbert Leon, III, Sidney Robert; Joseph Leon y Aubrey Nicole. Carmen será amada por siempre como una mujer fuerte de gran fe, amor, devoción y generosidad. Amaba profundamente a su familia y dedicó su vida a ser una hija, esposa, madre, abuela y amiga amorosa y cariñosa. Carmen tiene un lugar muy especial en el corazón de su familia y será profundamente echada de menos. El cielo recibió otro ángel, y no digamos "adiós" sino "hasta que nos volvamos a encontrar". "Quizás no sean estrellas, sino más bien aberturas en el cielo donde el amor de nuestros perdidos brota y brilla sobre nosotros para hacernos saber que son felices". El velorio será el 5 de mayo de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., con el rosario a las 7:00 p.m. en Martin Funeral Home East. La misa se celebrará el 6 de mayo de 201 a las 8:15 a.m. en la parroquia de San Lorenzo. Se proseguirá con el entierro a las 10:00 a.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss.

