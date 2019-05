Nuestra amada Olivia Segura Nichols obtuvo sus alas de Ángel a la edad de 95 años el 25 de abril de 2019 para comenzar su nuevo viaje con nuestro Señor. Nació el 20 de abril de 1924, a a manos de Juanita Ontiveros y Gumercindo Segura en Valentine, Texas. Le precedieron en la muerte el amor de su vida Leon W. Nichols, sus hijas Irma Beltran, y Elizabeth Chagra y su hijo Justin Nichols, así como su nieta April Nichols. Olivia se casó con un joven soldado estacionado en Fort Bliss el 20 de septiembre de 1950 en Roswell, Nuevo México. Disfrutaron de 54 años de vida juntos y a través de esta unión vinieron cuatro hermosos hijos y 4 hijos adoptados. Olivia fue una mujer extraordinaria, que soportó muchos obstáculos a lo largo de su vida. Ella engañó a la muerte en 1961 y se convirtió en una sobreviviente de cáncer tres veces más sólo para continuar su viaje aquí con su familia, a quien amaba inmensamente. Nos enseñó muchas lecciones, especialmente que la familia es muy importante, y divertirse es igual de importante y, sobre todo, disfrutar la vida todos los días. El amor que compartió con sus nietos y bisnietos nunca podrá ser reemplazado. Sus pasiones eran devolver a su iglesia, Altar Society and Bazaar, y a las escuelas primarias locales (tutela de niños en ESL) y Segura McDonald VFW Post 5615, al igual que a Davis Seamon VFW Post 812. Su pasión por la vida era como ninguna otra, le encantaba bailar. Y disfruta de una cerveza helada con la familia y amigos. Olivia es sobrevivida por su hija Mary Lou Nichols Hernandez (Arte), su hijo Eddie Nick Nichols (Marianna), su hija Jacqueline A. Nichols y su hijo Jamiel A. Nichols, así como sus 12 nietos, 18 bisnietos y un tataranieto. A la familia le gustaría reconocer a sus cuidadores personales durante los últimos cinco años, quienes estuvieron con ella hasta el final: Carmen Jacquez, Yolanda Guerrero y Lina Pérez. La familia también desea agradecer al personal de enfermería en el 4º piso del Sierra Medical Center y expresar su profunda gratitud a Hospice El Paso, quien a través de las últimas semanas de nuestra madre le ofreció su amado apoyo y cuidado a la familia. "Quizás no sean estrellas, sino aperturas en el cielo, donde el amor de quienes se han ido brilla para hacernos saber que son felices". Te amamos y continuarás viviendo dentro de nuestros corazones por siempre y hasta que nos encontremos ¡otra vez! Los servicios serán de la siguiente manera: el velorio se llevará a cabo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. el jueves 2 de mayo de 2019 con un rosario a las 7:00 p.m. en Martin Funeral Home en Funeraria del Angel Central, en el 3839 Montana Ave. El Paso, TX 79903. La misa fúnebre se celebrará el viernes 3 de mayo de 2019 a las 9:15 a.m. en la iglesia Our Lady of Assumption, en el 4800 Byron St., El Paso, Texas 79930. El entierro proseguirá en el cementerio nacional de Fort Bliss, en el 5200 Fred Wilson Ave. El Paso, Texas 79906.

