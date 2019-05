Juana Marta García, nació hija de José y Victoriana Aguirre, el 6 de noviembre de 1924, en Oakland, California. Se unió a nuestro Padre celestial y a su esposo Efrain, el 29 de abril de 2019. Le precedieron en la muerte su esposo Efrain Garcia, sus padres y sus hermanas Victoria Estrada, Berta Acosta, Teresa Aguirre y Amada Sosa. Marta y Efraín, su esposo por 62 años, se casaron en octubre de 1952. Marta vivió toda su vida dedicada a su familia y a su amada Iglesia Católica, y su preciado ministerio Guadalupana con quien trabajó fielmente para hacer y vender gorditas y enchiladas para ayudar a abrir la Iglesia de San Judas Tadeo. Fue una devota ama de casa y una madre hermosa, que brindó un tierno amor a sus hijos y a todos los que la rodeaban. Le sobreviven su hermana Rosa Carrillo y su hermano Jesús Aguirre, su hija Martha Parton (Frank), José E “Larry” García (Adriana), Hector García (María) y Luis García; sus queridos nietos, bisnietos y muchas sobrinas, sobrinos, sobrinos nietos y sobrinas nietas. El velorio tendrá lugar de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. el viernes 3 de mayo de 2019 con un rosario que comenzará a las 11:00 a.m. en Hillcrest Funeral Home West, en el 5054 Doniphan Dr, El Paso TX, 79922 a la 1:00 p.m. en la Iglesia Católica de San Judas (San Judas Tadeo), en el 4006 Hidden Way, El Paso TX 79922, con la celebración del Padre Sánchez. El servicio de compromiso proseguirá la misa en el cementerio Memory Gardens of the Valley. En lugar de flores, por favor realice donaciones a la Iglesia Católica de St. Jude para el Ministerio de Guadalupana. Servicios funerarios otorgados por Hillcrest Funeral Home West, en el 5054 Doniphan Dr. El Paso, Texas 79932, teléfono (915) 587-0202. Visite nuestro libro de registro en línea en www.hillcrestfhwest.com

