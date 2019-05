Gayle Ann Lind Kipp falleció en paz y rodeada de sus familiares el 26 de abril en El Paso. Nacida en Denver el 17 de abril de 1943, se mudó a El Paso con sus padres Ellen (Elizabeth) y Theodore R. Lind cuando era niña y se graduó de Austin High School en 1960. Asistió a Cottey College en Nevada, Missouri, por un año antes de regresar a El Paso para graduarse de Texas Western University con un título en Educación. Durante su segundo año, Gayle conoció a su futuro esposo William Kipp, quien estaba enamorado de su inteligencia, su risa contagiosa y su convertible blanco Thunderbird del 61. Gayle llevó a William a través de su clase de Matemáticas de Finanzas y se unió a él para una primera cita en el Oasis Drive-In en Mesa Street, una fresca noche de noviembre. Gayle enseñó a estudiantes de cuarto grado en Denver antes de casarse con William en la Iglesia Metodista Unida de Asbury el 5 de agosto de 1966, con Barbara Roland como su dama de honor. Siempre con ganas de probar algo nuevo y desafiante, Gayle se mudó con su nuevo esposo al Rancho John T. Muir en las afueras de Lordsburg, Nuevo México, y crió a sus hijos Mary y Bill en la adolescencia antes de que su hija Kassidee accidentalmente bendijera a la familia. Gayle amplió sus considerables habilidades culinarias para incluir excelentes enchiladas planas rojas, tacos de carne de res, y una vez, para ganar una apuesta con Bill, una serpiente de cascabel nueva. En mayo y octubre, Gayle cocinó para los vaqueros round-up que llamaron a sus tortillas caseras "cabezas de toro" debido a su forma no tradicional. Gayle fue líder en el Capítulo de Lordsburg de la hermandad de servicios Beta Sigma Phi (su entusiasmo, coraje y risas eran legendarios), presidió la Biblioteca Pública del Condado de Hidalgo, dirigió la Iglesia Metodista Unida del Coro de Niños de Lordsburg e hizo trajes para los recitales de Mary la Escuela de Baile Janaloo y Rita Hill en Shakespeare, Nuevo México. También se desempeñó en la Junta de Regentes en Western New Mexico University en Silver City y en las juntas de varios bancos en Colorado y Nuevo México. Retirándose de la vida del rancho y regresando a El Paso, Gayle continuó lanzándose con toda su fuerza a su comunidad. En la Iglesia Metodista Unida de Western Hills, cantó en el coro, sirvió como ministra de Stephen, planificó un retiro anual para mujeres, asistió a un estudio bíblico y fue miembro fundador de The Ridge, una iglesia derivada. Era una voluntaria habitual en el Centro Opportunity Center for the Homeless y fue miembro durante décadas de The Fantastiks Book Club. Durante su vida, dominó (y transmitió) el arte de las mejoras en hoteles, margaritas hechas a mano, fiestas sorpresa, pasteles de ron y excelentes bromas, una vez que entregó varios cientos de globos de agua precargados a su hija Kassidee para celebrar el último día del octavo grado en Lincoln Middle School (la policía fue convocada). Tenía una sonrisa brillante y una letra gloriosa, y nadie podía superar a Gayle en Navidad. Ella fue la segunda madre de docenas (dispersos desde San Francisco a Nueva York), nunca sentimental pero muy rápida para llorar o reír (a veces simultáneamente). No siguió las reglas, pero tenía una brújula moral extraordinaria, recogía a los extraviados (tanto de cuatro como de dos patas) y siempre estaba disponible para cualquier persona que sufriera o que necesitara un buen oyente. Gayle tenía el don de convertir los momentos mundanos en aventuras inolvidables, y aceptó las dificultades de la vida como desafíos bienvenidos, enfrentándolos con agallas, determinación y una sonrisa confiada. En sus últimos años, Gayle se enfrentó a la enfermedad de Parkinson con una inquebrantable dignidad y optimismo, y se le pudo ver caminando por la ciudad hasta el final. A Gayle le sobreviven su esposo por 52 años; su gato Max (quien se coló en la UCI para acurrucarse con Gayle durante su última noche en la Tierra); sus hijos arriba mencionados; su yerno Adán; su hija en espíritu Sunny; sus nietos Brynne, Katerina, Kipp y Mars (quienes la llamaban Geege); su hermano Rod y su familia, su hermana Ann; sus mejores amigas Marsha, Margie, Sarah y Sara; y la abundancia de otros seres queridos que consideraban a Gayle una amiga, consejera y confidente que conocía sus secretos más profundos (y los mantuvo hasta el final). El entusiasmo magnético de Gayle se derramó en sus relaciones con todos los humanos, cegándose a las diferencias y divisiones de la vida; ella constantemente veía lo bueno en las personas y las hacía mejores por su apreciación de ellas. Parafraseando la última línea de Charlotte’s Web, uno de los libros favoritos de Gayle para leer en voz alta a los niños (y uno que nunca llegó a leer sin llorar), no es frecuente que aparezca alguien que sea un verdadero amigo y una gran madre. Gayle era ambas cosas. Visite HappyKipp.com para conocer los detalles de una próxima celebración de la buena vida de Gayle (programada para el 1 de junio). En lugar de flores, considere contribuir en memoria de Gayle A. Kipp a lo siguiente: El Departamento de Neurología del Centro de Salud de la Universidad de Texas Tech (Fundación TTU, 1414 North Oregon Street, El Paso, Texas, 79902) o bien, a la Fundación Amigo Kidney (1250 Cliff Drive, Suite 1A, El Paso, Texas, 79902). Mejor aún, rescatar a una mascota de su refugio local o dar su tiempo en el Opportunity Center for the Homeless (https://homelessopportunitycenter.org) u otra organización benéfica de su elección... E intente ser un poco más como Geege.

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2019/05/03/gayle-ann-lind-kipp/39440139/