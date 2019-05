Cynthia Savedra Ortega, de 59 años, falleció el 27 de abril de 2019. Nacida en El Paso, Cindy se graduó de Riverside High School, donde se unió al equipo de tenis de Riverside. Cindy también se graduó de UTEP con un título en Kinesiología. Cindy o "Coach Ortega" comenzó su carrera de enseñanza/coaching en la Primaria Capistrano, donde dedicó su servicio durante 28 años, durante los cuales recibió el honor de "Maestra del Año". Cindy fue la orgullosa madre de su único hijo Mathew a quien amaba incondicionalmente. Cindy también tenía un amor por sus perros y, por supuesto, su amor por su "Pamela". A Cindy le sobreviven su padre Robert Savedra Sr., sus hermanos Robert Savedra Jr., Max Savedra y David Savedra, sus hermanas Anges Chacon, Cathy Savedra, Michelle Díaz y Leslie Meléndez. El servicio conmemorativo se llevará a cabo a las 10:00 a.m. el viernes 3 de mayo de 2019 en la iglesia católica St. Paul, en el 7424 Mimosa. Luché la buena pelea. He terminado la carrera. He mantenido la fe. - 2 Timoteo 4:7I

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2019/05/03/cynthia-savedra-ortega/39440081/