Samuel L. (Sam) Jenkins nació en Louisville, KY el 14 de junio de 1924. Se mudó a El Paso, TX en 1927 con sus padres, Albert P. y Ella Magruder Jenkins. Asistió a Houston Elementary, Austin High School, UTEP y Texas A&M University, graduándose de A&M en 1949. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en la 99 División de Infantería en Lanzerath, Bélgica durante la Batalla de Bulge en diciembre de 1944. Recibió la Estrella de Bronce con Valor. En 1947, se casó con el amor de su vida, Nancy Duncan de Ysleta, Texas. Criaron a sus tres hijos en el vecindario Rosedale de El Paso. Sam trabajó en el negocio de reclamos de seguros durante 45 años, fue voluntario en la Asociación Sun Bowl desde 1971 hasta 2002. Se desempeñó como Presidente de la Asociación en 1985 y fue Director Ejecutivo desde 1986 hasta 1989. Fue elegido para el Athletic Hall of Fame en 1985. A lo largo de los años fue miembro de Vista Ysleta United Methodist y se desempeñó en diversas funciones. Le sobreviven su esposa de 72 años, Nancy Duncan Jenkins de El Paso, TX; los niños, Jane Anne Sellars y su esposo, John, de Frisco, TX; Nancy Leigh Jenkins de Silver City, NM; Jeffrey Samuel Jenkins y su esposa, Tonya, de Centennial, CO; nietos, Paul Truitt, Rebecca Truitt, Erin Sellars, Evelyn Jenkins y Jacob Jenkins. El funeral será a las 11:00 a.m. del viernes 3 de mayo en Funeraria del Angel, Restlawn (anteriormente, Kaster-Maxon & Futrell Funeral Home), 8817 Dyer St., El Paso, TX 79904. Seguirán la recepción y el almuerzo. El entierro con honores militares es a las 2:30 p.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss. La velorio se llevará a cabo el jueves 2 de mayo, de 5:00 a 7:00 p.m. en Funeraria del Angel, Restlawn (vea la dirección arriba). En lugar de flores, se pueden hacer contribuciones a Vista Ysleta United Methodist Church, 11860 Rojas Dr., El Paso, TX 79936, o a The Lettermen´s Association, Texas A&M University, P. O. Box 5346, College Station, TX 77844.

