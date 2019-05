Leo Marcus Fry, Jr., conocido por todos como Marcus, entró en las manos de su Señor y Salvador el jueves 25 de abril de 2019 a la edad de 70 años. Era un amoroso esposo, mentor, amigo y será muy extrañado. Siempre recordaba a todos los que conocía, incluso recordando lo que llevaban puesto cuando los conoció. Le sobreviven su amada esposa Paula Fry de 51 años. Logró muchos elogios en la obtención de su educación y en su carrera. Recibió su licenciatura en ciencias de Abilene Christian College en 1970 y compitió como atleta de relevo de una milla NCAA logrando la designación de un NCAA All American dos veces, así como también el Campeonato Nacional de Relevos de One Mile de la NCAA US Track and Field en 1969. Luego realizó su Maestría en Ciencias en Administración de Cuidados de Salud de la Universidad Trinity en San Antonio en 1975 y el Programa de Administración Avanzada en Harvard Business School en 1983. Su larga y distinguida carrera comenzó como Gerente de Negocios en el Distrito Escolar Católico Central en Abilene, Texas (1970-1971); Administrador Interino en R. E. Thomason General Hospital, El Paso, Texas (1972-1973), Director Ejecutivo en Merced (California) Community Medical Center, (1973-1974); Director Ejecutivo en Sierra Medical, El Paso, Texas, donde fue responsable del desarrollo, apertura y operación de 292 camas de cuidados agudos, hospital de servicio completo (1974-1979), Vicepresidente Regional en Tenet South Central Regional anteriormente conocida como National Medical Enterprises (1979-1980), Vicepresidente Senior, Director de Operaciones, Tenet International Group, donde fue responsable de abrir el Hospital Universitario de la Universidad King Faisal, Arabia Saudita (1980-1982), Vicepresidente de Operaciones Hospitalarias, Tenet Healthcare (1982- 1983), Vicepresidente de Adquisición y Desarrollo, Tenet Healthcare (1983-1984), Vicepresidente Ejecutivo, Grupo Hospitalario, Tenet Healthcare responsable del desarrollo del Hospital de Docentes de la Universidad del Sur de California (1984-1986), Vicepresidente / CEO del Grupo, Tenet Healthcare Corporation Sierra Medical Center (1986-1995), Director Ejecutivo, Sierra Medical Center / Providence Memorial Hospital, donde supervisó la fusión de Providence Memoria Hospital en el sistema Tenet Healthcare en El Paso, Texas (1995-1998). También recibió muchos premios como administrador de un hospital estadounidense, recibió el Premio de Círculo de Excelencia de NME al Director Ejecutivo Destacado de Knights of Malta, el premio Sunturians de El Paso por su sobresaliente liderazgo comunitario, el Premio de Logros del Presidente de la Federación de Hospitales de EE. UU., Tenet Healthcare / National Medical Enterprises Círculo de Excelencia para CEO Sobresaliente (1987-1998), Premio Conquistador por servicio sobresaliente a la Ciudad de El Paso, Premio Paso del Norte por servicio sobresaliente a la Región Paso del Norte y Premio Humanitario de La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Una celebración de su vida se llevará a cabo el sábado, 18 de mayo de 2019 a las 5:00 p.m. en el club de campo de El Paso. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones en nombre de L. Marcus Fry a la Fundación Gary Sinise, la Fundación Comunitaria de El Paso o cualquier organización benéfica de su elección. Servicios encomendados a Sunset Funeral Home-West. Por favor visite nuestro registro en línea en www. sunsetfuneralhomes.net

