Jack Franklin Darbyshire falleció el 19 de abril de 2019. Jack, un residente de la zona de El Paso de tercera generación, nació en Deming, Nuevo México el 26 de octubre de 1925 porque, como bromearía, ahí es donde se rompió el carro. Vivió toda su vida en la granja de Darbyshire al norte de Anthony, NM, y se graduó de Anthony Union High School en 1943 e inmediatamente se alistó en la Marina para servir a nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. Estacionado en Okinawa, voló patrullas nocturnas sobre el estrecho de Corea en un avión de mar de PBM. A su regreso a la granja, Jack se graduó con un título en Ingeniería Mecánica de lo que entonces era el Nuevo México A&M College. A lo largo de su vida, Jack fue ingeniero y proporcionó soluciones prácticas y económicas a problemas comunes de ingeniería. Tomó el negocio familiar del acero en El Paso, Darbyshire Steel, desde una antigua planta del siglo XX cerca del centro de la ciudad hasta una instalación de fabricación y fundición con tecnología de punta al norte de Canutillo. Jack proporcionó el acero estructural para muchos edificios de El Paso, incluido el Teatro Abraham Chávez, lo que ahora es el edificio del centro de Wells Fargo y la Torre Coronado en North Mesa. Después de vender Darbyshire Steel Jack regresó a la granja y comenzó a construir equipos agrícolas a tiempo completo. Introdujo la nivelación de tierra del control de la máquina del laser a la región. Los raspadores que diseñó y construyó para este uso mejoraron en gran medida la productividad y la eficiencia de las tierras agrícolas irrigadas en todo el desierto del suroeste. Jack proporcionó puestos de trabajo y fue mentor de numerosos jóvenes y les enseñó una fuerte ética de trabajo y el valor de la honestidad y la integridad para llevar una vida completa. Tres de estos jóvenes obtuvieron su doctorado en sus respectivos campos. Recibió el premio Distinguished Flying Cross de la Armada, la condecoración Leyendecker Agriculturist of Distinction de NMSU y el premio a la Excelencia de Ingeniería de la Sociedad de Ingenieros Profesionales de Nuevo México. Jack tenía un gran sentido del humor y siempre estaba dispuesto a participar en realizar una buena broma a alguien... era único en su clase. Le precedieron en la muerte su querida hija Rene Laurel, y le sobrevive su esposa durante 67 años, Jean y sus dos hijos, Russell y Daniel. Un sincero agradecimiento a la Dra. Arianna Bender y al personal de atención de The Legacy at Cimarron y Hospice El Paso por brindar atención amorosa y compasiva durante los últimos meses de su vida. Se planea un servicio de sepultura privado. La celebración de la vida de Jack para que todos puedan asistir se llevará a cabo el sábado 4 de mayo de 2019 a las 11:30 a.m. en Anthony Country Club, en el 2100 West O’Hara Rd., Anthony, NM. Las contribuciones conmemorativas se pueden enviar a Anthony Community Cemetery Association, PO Box 2638, Anthony, NM 88021, o bien, a Animal Rescue League, PO Box 13055, El Paso, TX 79913 o en Hospice El Paso, 1440 Miracle Way, El Paso, TX 79925. "Luché la buena pelea. He terminado la carrera. He guardado la fe". 2 Timoteo 4:7. Andale pues Jack.

