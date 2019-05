El Dr. Robert D. Schneider (Bob) falleció pacíficamente en El Paso, Texas, el 23 de abril de 2019 a la edad de 83 años, mientras era apoyado por su familia y amigos. Le precedieron en la muerte su esposa Joan, su padre Dale, su madre Margaret y su segunda madre, Aleen. A Bob le sobreviven sus tres hijos Tracey Layton (Arthur), Terri Schneider y Robert Schneider Jr (Sandra); seis nietos: Stasia, Brandon, Danielle, Morgan, Richard y Nicholas; nueve bisnietos, su hermano Larry y muchos otros familiares y amigos. Bob nació el 15 de enero de 1936 en Granite City, Illinois. Creció en Edwardsville, Illinois y asistió a la Southern Illinois University por su trabajo de pregrado en el área de biología / pre-medicina. Asistió a la escuela de medicina en la Universidad de Illinois y luego realizó su pasantía en el Swedish-American Hospital en Rockford, Illinois. Bob hizo su residencia en neurología en el Hospital General del Ejército de Letterman en San Francisco, California; se desempeñó como Jefe de Neurología en el Hospital General William Beaumont; luego pasó a tener una práctica de neurología altamente exitosa de 1969 a 2007 en la comunidad de El Paso. En su carrera profesional, Bob se desempeñó como Presidente de la Junta de Síndicos y Presidente del personal médico en el hospital Sun Towers; sirvió en la Junta de Gobernadores de HCA; comenzó la clínica de Distrofia Muscular en El Paso y fue galardonado como Miembro del Consejo Hospitalario de El Paso en 1983 como Miembro del Consejo del Hospital Sobresaliente. Bob fue miembro de la Iglesia Metodista de Western Hills, y también sirvió como consultor neurológico para los departamentos atléticos de UTEP y NMSU durante muchos años y le encantó participar en los programas de UTEP donde viajó con el equipo de baloncesto muchas veces a lo largo de los años. Bob disfrutó pasar el tiempo con su familia, ir de campamento y hacer excursiones de pesca, viajar a Las Vegas, practicar deportes con UTEP, hacer jardinería en casa y jugar a los bolos virtuales con sus amigos en The Legacy. Fue un gran padre, esposo y abuelo de su familia y un gran amigo para muchas personas a lo largo de los años, especialmente en la comunidad de El Paso. Bob no deseaba un servicio conmemorativo. Él y Joan descansarán en Memory Gardens of the Valley. Si bien se echará mucho de menos a Bob, todos podemos sentirnos reconfortados por el hecho de que falleció pacíficamente con el apoyo de su familia y amigos, y ahora está en el próximo paso de su viaje eterno. La familia desea agradecer a los miembros del personal de Sierra Medical Inpatient Rehab, Bartlett Skilled Nursing Center y Center for Compassionate Care por toda la atención que le brindaron a papá en los últimos 2 meses. También queremos agradecer al personal y a la comunidad de The Legacy at Cimarron por ser una parte importante de la vida de papá.

