Corbett Alexander Zabierek falleció en su casa en Horseshoe Bay, Texas, el domingo 17 de febrero de 2019. En 40 cortos años vivió como un hijo amado, devoto esposo y padre adorado. Corbett nació el 23 de mayo de 1978 en El Paso, Texas, y pronto se convirtió en un joven extraordinariamente brillante y talentoso. Mientras colaboraba durante ocho años como servidor del altar en la Iglesia Católica de San Mateo y trabajaba para la agencia de seguros de su padre, Corbett también participó en muchos deportes y obtuvo condecoraciones locales y estatales con el equipo de debate de la Escuela Secundaria Coronado. Su importante aptitud para la ciencia y la tecnología lo llevó a realizar una licenciatura en ingeniería eléctrica en la Universidad de Texas A&M. Mientras estaba en la universidad, Corbett comenzó su carrera en el mundo corporativo al participar en el programa de educación cooperativa con Texas Instruments en Dallas, Texas. Después de graduarse, se mudó a Dallas para comenzar a trabajar a tiempo completo como ingeniero eléctrico. Su trabajo excepcional en aplicaciones técnicas de semiconductores fue galardonado con una patente. A sus 25 años de edad, fue seleccionado para una asignación de expatriados en Singapur, donde vivió durante dos años. Se convirtió en un gerente de negocios y director senior muy solicitado en sus cargos posteriores en Qualcomm (San Diego, CA) y Advanced Micro Devices (Austin, TX), y también obtuvo una maestría en administración de empresas de la Universidad Estatal de San Diego. Su destacada carrera en la industria de los semiconductores le brindó la oportunidad de viajar por el mundo a muchas regiones del sudeste asiático, así como a Europa, Oriente Medio, Japón y Corea. Corbett fue generoso con su tiempo para varias organizaciones de voluntarios. Se desempeñó como director de muchos torneos de BEST Robotics que motivan a los jóvenes a seguir carreras en ingeniería. También fue un miembro involucrado de Alpha Phi Omega, una fraternidad de servicio nacional que organiza oportunidades de voluntariado para estudiantes universitarios. Corbett apoyó con entusiasmo su alma mater, Texas A&M, con donaciones al Century Club durante quince años. Será recordado amorosamente por su padre y su madre, Stephen y Cheryl, su esposa Rachel, sus hijos Aaron y Andrew, y su hermano Christopher. Corbett también será recordado para siempre por numerosos tíos, tías, familiares y amigos.

