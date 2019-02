Rubén Ontiveros, de 69 años, falleció el martes 12 de febrero de 2019. Falleció pacíficamente en su casa rodeado de su familia amorosa. Rubén nació en Santo Tomas, Nuevo México el 10 de diciembre de 1949, hijo de José Gregorio Ontiveros y María Avalos Ontiveros. Se graduó de Bowie High School en 1968. Luego, se fue para servir a su país con orgullo con lo Marines de Estados Unidos del 20 de octubre de 1969 al 19 de noviembre de 1973, con servicio en Vietnam. Ruben más tarde se casó con Mary Estella Aguilar, el 8 de agosto de 1981. Ruben comenzó a trabajar como I.N.S. Oficial de Detención el 11 de junio de 1978 y se retiró el 1 de diciembre de 2001. Era un fanático leal del los Dallas Cowboy, le encantaba ir a los casinos, salir a comer y al cine. La película de todos los tiempos de Ruben fue "The Battle of the Bulge" y sus DVDs favoritos fueron Classics, The Lone Ranger, Superman, Star Wars y The Untouchables de John Wayne. Marilyn Monroe lo hipnotizó y le encantó el personaje de Betty Boop. Rubén deja atrás a su amada esposa de 37 años, Mary Estella Ontiveros, a su hijo Ruben Jr. y Rene Anthony Ontiveros. Será profundamente extrañado por sus hermanas Eva Aranda, Rosa Maria Ontiveros, Estela Kuykendall y Elizabeth Duran. Será recordado por sus sobrinas, sobrinos, familiares, amigos de mucho tiempo, su cuidador Ernesto Medina Reyes y su familia. El velorio será de 5:00 a 9:00 p.m. con una vigilia/rosario que comenzará a las 7:00 p.m. del lunes 18 de febrero de 2019 en Sunset Funeral Home Northeast, 4631 Hondo Pass. Una misa fúnebre para Ruben se llevará a cabo el martes 19 de febrero de 2019 a las 12:30 p.m. en la iglesia católica Our Lady of Guadalupe- 2709 Alabama. Servicio de compromiso a seguir en el cementerio de Fort Bliss con honores militares. Los portadores del féretro son Rene Anthony Ontiveros, Armando Aranda Jr., Julian Trinidad Gardea, Thomas Ray Kuykendall, Michael Anthony Duran, Armando Esparza Jr., Ray Aguilar Jr. y Ernesto Medina Reyes. Todos los servicios confiados a Sunset Funeral Home Northeast, visite nuestro libro de registro en línea en www.sunsetfuneralhomes.net

