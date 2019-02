Manuela "Nellie" Cooper, de 83 años, de El Paso, Texas, falleció el 11 de febrero de 2019. Nació el 22 de abril de 1935 y falleció antes de que su padre y su madre Plácido y Patricia Cano de El Paso, Texas. Se casó con Manuel Avelino Cooper el 28 de noviembre de 1959 y pasó 53 años a su lado hasta que falleció el 20 de enero de 2012. Era la orgullosa madre de Margaret Cooper Lange (esposo Reid Lange) de Sanger, TX, Mary Alice Cooper de Ashburn , VA y Mary Ann Cooper (esposo Max Willis) de Austin, TX. Ella fue la adorada abuela de Cooper y Lauren Lange y Caroline y Adam Alford. Fue la devota hermana de Rosie Castro, Magdalena Cano, Plácido Cano Jr, Gloria Juárez y Francisco Cano. Nellie creció en El Paso, Texas, se graduó de la Escuela Secundaria Ysleta y obtuvo un título de asociado de El Paso Community College. Tuvo una carrera en Recursos Humanos en la Ciudad de El Paso y se sintió muy complacida al encontrar el trabajo adecuado para sus muchos candidatos. Era defensora de la educación superior y siempre alentaba a familiares y amigos a establecer metas, obtener un título y nunca rendirse. Después de la jubilación, ella y su esposo compraron una caravana y viajaron a través del país para conocer gente nueva y visitar lugares nuevos. Adoraban a sus nietos y los llevaban con ellos a viajes prolongados de verano. Sus panqueques de cara feliz siempre serán recordados como su exclusivo desayuno. Nellie era una persona amable y generosa que amaba la vida y la aventura y sobre todo a su familia. Siempre será recordada por su hermosa sonrisa y su risa contagiosa e intensa que iluminaría una habitación y haría que todas las personas que conocía se sintieran bienvenidas. Velorio: 5:00 a 9:00 p.m. con rosario a las 7:00 p.m. del miércoles 20 de febrero de 2019 en Sunset Funeral Homes-East. Misa fúnebre: 11:30 a.m. del jueves 21 de febrero de 2019 en la iglesia católica Our Lady of the Valley. Entierro a seguir en el cementerio nacional de Fort Bliss. Registro en www.sunsetfuneralhomes.net. Se pueden hacer contribuciones conmemorativas a la Asociación de Alzheimer:

