Arturo Pedregón, de 87 años, fue llamado al cielo el 12 de febrero de 2019. Era hijo de José Pedregón y Magdalena Apodaca Pedregón. Nació en Ysleta (El Paso), Texas. Le precedieron en la muerte su esposa Benita Duarte Pedregon. Sirvió en el Ejército de los Estados Unidos de 1951 a 1953 y luchó en la Guerra de Corea. Era un empleado del servicio civil en Ft. Bliss, durante varios años se convirtió en un conductor de camión hasta su jubilación. Era un miembro orgulloso de Ysleta VFW Post 6388 y disfrutaba de al compañía. Participó en varios proyectos de servicio en el VFW y disfrutó pasar tiempo con su familia. Residente de El Paso durante toda su vida, le sobreviven sus hijos, Sylvia Pedregon, Robert Pedregon (Sandra), Alfredo Pedregon, Ida Chavez (Robert †) y Nancy Ryan (Lloyd), nietos Gabriel y Briana Pedregon, Andrea Hernandez, Alyssa y Andrew Ryan y Erin Smith, bisnietos Vash y Atticus Smith. También sobreviven sus hermanos Viterbo y Rudy Pedregon y hermanas Christina Torres y Angelina Ramírez. Portadores del féretro: Gabriel Pedregon, Andrew Ryan, Gilbert y Armando Ramirez, Viterbo Pedregon, Jr., y Danny Torres. Portadores honorarios: Jim Villavisencio, Cayetano Ramírez y Lloyd Ryan. El velorio será el martes 19 de febrero de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en Hillcrest Funeral Home-Carolina con una vigilia a las 7:00 p.m. La misa fúnebre se llevará a cabo el miércoles 20 de febrero a la 1:00 p.m. en la iglesia católica Our Lady of the Valley. Entierro a seguir en el Cementerio Nacional de Fort Bliss.

