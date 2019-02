Christina T. Titus, de 80 años. El velorio será de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con una vigilia/rosario a las 7:00 p.m. el jueves 7 de febrero de 2019 en Sunset Funeral Home Northeast. La misa fúnebre comenzará a las 11:00 a.m. del viernes 8 de febrero de 2019 en la iglesia católica Our Lady of Assumption, en el 4800 Byron Street. El servicio de entierro se realizará a las 12:30 p.m. el viernes 8 de febrero de 2019 en el cementerio Restlawn Memorial Park, en el 4848 Alps Drive. Servicios encomendados a Sunset Funeral Home Northeast. Visite nuestro registro en línea en www.sunsetfuneralhomes.net.

