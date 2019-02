Alfonso G. Lopez, de 89 años. El velorio será el viernes 8 de febrero de 2019 de 5:00 p.m. a las 9:00 p.m. La recitación del rosario será a las 7:00 p.m. en San Jose Funeral Home-East, en el 10950 Pellicano Dr. El Paso, TX. La misa fúnebre será el sábado 9 de febrero de 2019 a las 9:30 a.m. en la iglesia católica Our Lady of Sorrows, en el 7712 S. Rosedale, El Paso, Texas.

