Rafael Magaña, de 71 años, falleció en paz rodeado de su amada familia el domingo 13 de enero de 2019 en el Hospital Luterano en Ft. Wayne, IN. Se graduó de Ysleta High School y sirvió con orgullo en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Rafael hizo de FT. Wayne, IN, su hogar durante 25 años junto con su esposa. Era un ávido jardinero y se enorgullecía de sus hermosas flores y plantas. Le anteceden en muerte su hijo Gabriel Magaña, su padre Lorenzo Magaña y sus dos hermanos Lorenzo Magaña Jr. y Victor Magaña. Le sobreviven su esposa por 48 años Cecilia, sus hijos Rafael Jr. (Christine), Luis (Sonia), Patrick (Elizabeth), nueve nietos y tres bisnietos, su tía Margarita Rigg, su hermana Martha Payne (Gary) y su madre Maria Luz. Los servicios de misa se llevarán a cabo el jueves 7 de febrero de 2019 a las 11:00 a.m. en la iglesia católica San Felipe de Jesus, proseguido de un entierro en el cementerio nacional de Ft. Bliss. "La muerte toma el cuerpo. Dios toma el alma. Nuestra mente guarda los recuerdos. Nuestro corazón guarda el amor. Nuestra fe nos permite saber que nos encontraremos de nuevo".

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2019/02/06/rafael-maga/39015713/