Laura "Laurie" B. Lara nació el 14 de agosto de 1960 y falleció el 2 de febrero de 2019, rodeada de sus seres queridos. Ganen, pierdan o vuelvan a perder, Laurie era una fanática dedicada de los Dallas Cowboys. Ella atesoraba a su familia, ropa cálida y delicada, y a Charlie Brown. Laurie es precedida en la muerte por su madre Aurora G. Beltran y su hermano David. Ella fue una hermosa hija de su padre Juan M. Beltrán, una amada esposa de su esposo de 34 años, Alfredo, y madre devota de sus hijas Steffie (Juan), Ali (Cyle) y Courtney. Era una orgullosa abuela de sus nietos Alex y Jonathan, y una hermana animada de sus hermanos Juan Jr., Bertha (Ralph), Frank (Elsa), Maggie y Ricky. Laurie será apreciada como una tía amada por sus sobrinas Linda, Carmen, Karen (Thomas), Sonia, Darlene (Frank), Toni (Damien), Selena, Crystal (Stella), Britney (Gabe), Shelby; sus sobrinos, Johnny (Angélica), Frankie, Danny (Claudia); sus nietas Monique, Freedom, Natalie, Celeste, Haley, Nova, Harley; y por sus sobrinos nietos Manny, Isaac, Jacob, Matthew, Ivan, Adan, Diego, Austin, Nathan, Aaron y Dallas. El velorio será el jueves 7 de febrero de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con el rosario a las 7:00 p.m. en Martin Funeral Home West, en el 128 N. Resler Dr., El Paso, TX 79912. La misa fúnebre se llevará a cabo el viernes 8 de febrero de 2019 a las 10:00 am en la Iglesia de San Patricio, en el 7065 2nd Ave., Canutillo, TX 79835. Se proseguirá con el sepelio en el cementerio Memory Gardens of the Valley.

