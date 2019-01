Sarvelio "Tata" Salazar, de 81 años. El velorio tendrá lugar el jueves 10 de enero de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 pm en Perches Funeral Home West; con un rosario que se llevará a cabo el jueves 10 de enero de 2019 a las 7:00 p.m. en Perches Funeral Home West. La misa fúnebre se celebrará el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica Reina de la Paz. Se proseguirá con el entierro en el cementerio Memory Gardens of the Valley. Servicios fúnebres encomendados a Perches Funeral Home West.

