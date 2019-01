María de la Luz Galindo Vara fue llamada al Hogar por el Señor el 8 de enero de 2019. Ella hizo que cada uno de nosotros se sintiera especial y amado. Para atesorar su memoria le sobreviven su esposo, Ignacio Vara; su hijo Ignacio Vara, Jr., su hija Elizabeth Castro; sus nietos Christine Amanda, Jonathan, Aaron, Christian, Faith Nicole, Gabriela, Meagan; sus hermanos Jesús, Guadalupe, Francisco, Julián; y su hermana Hortencia. El velorio será el jueves 10 de enero de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con el rosario a las 7:00 p.m. en Mt. Carmel Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará el viernes 11 de enero de 2019 a las 9:00 a.m. en la iglesia católica Our Lady of Mount Carmel (Main). Se proseguirá con el entierro en el cementerio de Mount Carmel.

