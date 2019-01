Louis Weir (Louie) falleció el 1 de enero de 2019. Los cielos se abrieron y el Señor dijo: "BIENVENIDO A CASA, HOMIE". Tenía muchos conocidos, desde la tienda Smoke Shop Store hasta todas las tiendas de conveniencia, desde su casa hasta el barrio: conocido como "candyman" porque siempre estaba repartiendo caramelos. Fue fiel a muchos amigos de toda la vida. Él siempre te procuraba. También conocido como trasnochador. Su pasión y compromiso fue la familia. Hacía mi café de la mañana, comida casera para el almuerzo, y escribía notas de amor. Me dijo a diario que me amaba y me agradecía por ser su esposa. El amor por su hija fue implacable y perdonador. Dos pequeños "perritos" (nietos) fueron amados incondicionalmente. No tenía miedo de ser tonto o reírse de sí mismo. Su sonrisa era contagiosa y sus dichos infames. Las llamadas telefónicas a "La jefa", "Carnal" y amigos eran rutinarias. Era conocido por su cóctel de camarones, el chile con queso, el clamato y las albóndigas de Sweetie. Disfrutamos de comidas al aire libre los domingos con amigos, oldies, los Cowboys y recordando sus desmadres. Le encantaban los helados, las risitas y los bocadillos con leche. Le encantaba ver Gunsmoke, Bonanza y la serie Ley y Orden. Lloraba viendo a la Sra. Doubtfire y citaba a Scareface. Aunque vivió la vida con remordimientos, fue amado por muchos por su amabilidad, afecto y formas de perdonar. Le sobreviven Elena (esposa), Monique (hija), Cylus y Kenny (nietos). Te echaremos de menos, Flaco, Orejón, "fuiste un buen perro que deves en cuando miavas las llantas". El servicio fúnebre será en Crestview, en el 1462 Zaragoza, el sábado 12 de enero de 2019 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. El elogio será a las 11:00 a.m., proseguido por el entierro en el cementerio de Mount Carmel.

