Jean Jones Kemp partió para estar con el Señor el 8 de enero de 2019 mientras participaba en su pasatiempo favorito, Bingo. Deja atrás a su devoto esposo por 63 años, Maury Page Kemp, a sus hijos Diane Morrison (Mike) y Maury Page Kemp Jr. (Buddy), así como a sus cuatro nietos Melissa Severson (Tim), Michael Maresca (Marqui), Page Kemp y Morgan Kemp, su bisnieta Molly Severson, y su hermano Roland Jones Jr (Joyce). También deja un legado de servicio artísticamente decorado a innumerables organizaciones en los círculos de arte, negocios, educación y sociales. Fue miembro de los directorios del Museo de Arte de El Paso, El Paso Symphony Guild, YWCA, Goodwill Industries, Junior League of El Paso, Pan American Round Table y Kappa Alpha Theta. Fue miembro del Consejo Empresarial de First Financial Banking y First Service Life Insurance y fue miembro de la Iglesia Episcopal de Saint Clements y miembro de Coronado Country Club en El Paso. Jean nació el 9 de mayo de 1930 en Dallas, TX. Los años de su infancia pasaron en Abilene, Texas, con su hermano Roland Jones Jr. y sus padres Roland y Christine Jones. En su adolescencia, su familia se mudó a Dallas, donde asistió a la escuela Hockaday y se graduó de Highland Park High School. Estudió en SMU y más tarde completó su licenciatura en Derecho en la Universidad de Denver. Jean se casó con Maury en 1956 y se mudó a El Paso, TX, donde comenzó su legado de servicio en una multitud de organizaciones. Luego, a principios de los años 70, compraron una segunda casa en Rancho Mirage, California, donde vivieron el invierno, forjaron amistades para toda la vida y se involucraron en el servicio comunitario. Jean y Maury viajaron extensamente por todo el mundo y realmente disfrutaron la vida al máximo. El servicio funerario se llevará a cabo el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:00 a.m. en la capilla Chapel East en Sparkman/Hillcrest Funeral Home, Dallas, Texas. En lugar de flores, la familia solicita donaciones a la organización The Living Desert en https://www.livingdesert.org/support/ways-to-give/

