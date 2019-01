Donald James MacIver, Jr. nació en Dallas, TX, el 21 de noviembre de 1941, hijo de Elsa Nylund y Donald James MacIver. Falleció el 7 de enero de 2019 a la edad de 77 años en Monument, CO. Aristóteles es citado diciendo: "Todos los hombres, por naturaleza, desean saber". Don realmente ejemplificó esto en su búsqueda de entender las preguntas importantes de la vida. La suya fue una vida llena de lectura y grandes conversaciones con familiares y amigos. Don se graduó de Highland Park High School en Dallas y se inscribió en la Universidad de Texas en Austin por un semestre antes de ingresar a la Marina de los Estados Unidos. Mientras prestaba servicio en Inteligencia Fotográfica, fue nombrado miembro de la Academia Naval de los Estados Unidos, donde estudió durante dos años antes de optar por cumplir su compromiso de servicio en diferentes capacidades, incluido el servicio en la Guerra de Vietnam. Después de completar su servicio militar, Don regresó a la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado en juristas. Comenzó una carrera en derecho corporativo, donde trabajó para la Compañía de Gas Natural de El Paso durante 24 años, llegando al puesto de Abogado Senior. Durante este mandato, discutió y ganó tres casos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Siguiendo su carrera en la ley, Don se trasladó al campo de la educación. Se desempeñó como presidente de la Junta de Gobernadores de St. John's College, una universidad del grupo Great Books con dos campus en Annapolis, MD y Santa Fe, NM. También se desempeñó como presidente interino del campus de Annapolis antes de mudarse a Santa Fe para obtener una maestría en artes liberales del St. John's Graduate Institute. Fue allí donde conoció a su esposa, Patricia Erdle. Al finalizar sus estudios, Don siguió a Patti a Colorado Springs, donde se unió al Instituto de Investigación y Desarrollo de la Academia (ARDI), una fundación sin fines de lucro dedicada a establecer y administrar cátedras académicas dotadas para la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Don se desempeñó como Director Ejecutivo de ARDI durante 18 años antes de retirarse en el año 2012.

Durante su retiro, Don ofreció sus servicios voluntarios en la Junta de Directores de Tri-Lakes Cares, una fundación benéfica local en el área de Monument, CO. También encontró más tiempo para leer, jugar tenis, viajar, animar a sus equipos favoritos (Colorado Rockies, Texas Longhorns, AF Falcons y Navy Midshipmen), y disfrutar del tiempo con nueve nietos. A Don le sobreviven una familia numerosa y amorosa, que incluye a su esposa Patricia Erdle Macver, sus hijas Kelli White y Kyle (Todd) Ruggirello, sus hijastros Mark (Jessica) y Eric (Leslie) Quinnell, sus nietos Xenna, Nylund, Jade, Jordan, Logan, Emily, Lucy, Taryn y Bryce, y su hermana Winnie (Les) Gage. Era un maravilloso esposo, padre, abuelo y hermano que amaba fielmente a Dios, a su familia y a su país. Su ingenio y sabiduría serán echados de menos enormemente. "Y la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús". Filipenses 4: 7". Bien hecho, buen y fiel sirviente." Mateo 25:23. El servicio conmemorativo se llevará a cabo el sábado 12 de enero de 2019 a las 11:00 a.m. en la iglesia The Ascent, en el 1750 Deer Creek Rd., Monument, CO 80132. Un segundo servicio se llevará a cabo el sábado 19 de enero de 2019 a las 11:00 a.m. en el cementerio de Austin Memorial Park, en el 2800 Hancock Dr., Austin, TX 78731. Para aquellos que deseen expresar sus condolencias personales, envíelas a su esposa: Patti MacIver, 28 N. Sherwood Glen, Monument, CO 80132. En lugar de flores o un fondo conmemorativo, la familia solicita que se realicen donaciones a St. John's College, en el 1160 Camino Cruz Blanca, Santa Fe, NM 87505.

