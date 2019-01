Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

María Teresa Torres Ramírez falleció el miércoles 2 de enero de 2019 a la edad de 92 años. Es precedida en la muerte por sus padres Joaquín Torres y Juanita Caudillo Torres; su esposo Apolonio Ramírez, y su hijo mayor Alfonso Ramírez. Le sobreviven sus hijos Raquel Martínez, Adrian A. Ramírez y Javier Ramírez; al igual que sus 13 nietos, 25 bisnietos, dos tataranietos y su amado perro, Chico. Los servicios funerarios se llevarán a cabo el miércoles 9 de enero de 2019. El velorio será de 9:00 a.m. a las 10:00 a.m. La epología se celebrará de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., en Hillcrest Funeral Home, en el 1060 North Carolina Dr. El servicio religioso será de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la Iglesia El Amen, ubicada en el 276 Horizon Blvd. Se proseguirá con el entierro a la 1:30 p.m. en el cementerio Evergreen, en el 12400 Montana.

