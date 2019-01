Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

El Dr. Wellington John Pindar, de 90 años, falleció pacíficamente el jueves 27 de diciembre de 2018. La Dra. Pindar nació el 19 de enero de 1928, en Albany, Nueva York, hijo de Wellington John Pindar, Sr., y Lillian Marguerite Seward. Fue el segundo de dos hijos. Su hermana mayor es Isabel Ludlum (fallecida) (Charles, fallecida). Su padre falleció cuando él tenía dos años, durante el apogeo de la Gran Depresión, y su madre partió a trabajar para mantener a la familia. El Dr. Pindar se graduó de Albany High School en 1945. Trabajó en varios trabajos mientras estaba en la escuela secundaria, incluso como portador de papel para el periódico Knickerbocker News y como acomodador en el Teatro Ritz. Recibió su licenciatura de Siena College en 1949 y su maestría de New York State College for Teachers Albany en 1950. Después de completar su maestría, se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en diciembre de 1950 durante la Guerra de Corea. Fue dado de baja honorablemente como 1er teniente en agosto de 1954. Usando su factura GI, Wellington pudo ir a la escuela de medicina. Se graduó de la Facultad de Medicina de Albany en 1959. Realizó su residencia en Cirugía Ortopédica en el Hospital Ellis en Schenectady, Nueva York, hasta 1964 y realizó estudios de posgrado en Ortopedia en el Hospital de Cirugía Especial de la Ciudad de Nueva York. Se casó con Nancy Elizabeth Beardmore el 16 de enero de 1965 en la Iglesia Presbiteriana de la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Un par de meses después de su matrimonio, aceptó un puesto como cirujano ortopédico en el Grupo de Cirugía Ortopédica de El Paso y los recién casados se mudaron a El Paso. La familia creció para incluir a tres hijos, Emily Gail Pindar Matheny, Suzanne Elizabeth Pindar y Wellington John Pindar, III. A Wellington le encantó la historia, especialmente la Guerra Civil Americana y la Segunda Guerra Mundial. Le encantaban los juegos de preguntas como Jeopardy y aplastaría su competencia en Trivial Pursuit. Wellington también era un cliente habitual en El Paso Corral of the Westeners, la Sinfónica de El Paso y de Osher Lifelong Learning Institute en UTEP. Le encantaba caminar y se le veía con frecuencia caminando por todo el centro de El Paso, alrededor de UTEP, Sunland Park Mall y cualquier vecindario cercano. Wellington fue miembro activo de la iglesia presbiteriana University desde que se mudó a El Paso en 1965. En años más recientes, el tiempo con los miembros de la UPC incluyó el club de desayuno del miércoles, "grupo de almuerzos", y la participación de Mexican Train on Game Day. A lo largo de los años, a Wellington le gustaba viajar con su familia. Sus viajes familiares lo llevaron por todo el mundo a ver cosas como la casa de la ópera en Australia, los animales de las Islas Galápagos, las ruinas de Machu Picchu, la grandeza de París, a través del Canal de Panamá, al norte del Círculo Ártico, y el Aurora boreal vista desde Churchill, Canadá. También le encantaba visitar los sitios de batalla de la Guerra Civil en visitas guiadas por el Smithsonian. La presencia de Wellington se echará mucho de menos a medida que avancemos en los próximos días sin él. En lugar de flores, solicitamos que se realicen contribuciones conmemorativas a Doctors Without Borders, en Estados Unidos, o bien, a otra organización benéfica de su elección. El servicio conmemorativo se llevará a cabo a las 10:00 a.m. el sábado 5 de enero de 2019 en la iglesia presbiteriana University, en el 244 N Resler Drive. El entierro proseguirá en el cementerio nacional de Ft. Bliss en una fecha posterior. Servicios encomendados a Sunset Funeral Home West. Por favor visite nuestro libro de registro en línea en www.sunsetfuneralhomes.net.

