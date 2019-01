Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Ramona Chávez de García, de 77 años, falleció el 22 de diciembre de 2018. Le sobreviven su amado esposo José F. García; su hijo Oscar; su hija Becky y su yerno Tomas;sus siete nietos, TJ, Joey, Mikey, Tony, Oscar, Layla y Rosanna, al igual que sus nueve bisnietos: Zoey, Nolan, Mallory, Izzy, Nena, Adriana, Max, Alesandra y Skylar. También le sobreviven su hermano Manuel, sus hermanas Julia y Licha. El velorio será el 30 de diciembre de 2018 de 2:00 p.m. a las 7:00 p.m. con la recitación del Rosario comenzando a las 5:00 p.m. en San Jose Funeral Home-East. La misa fúnebre se celebrará el 31 de diciembre de 2018 a las 11:00 a.m. en la iglesia católica Our Lady of Assumption. El entierro proseguirá en el cementerio de Mount Carmel.

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2018/12/31/ramona-chvez-de-garc/38822807/