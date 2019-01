Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Mona Jo Flack Johnstone, de 89 años, de El Paso, falleció el 22 de diciembre de 2018. La Sra. Johnstone nació en Plainview, Texas, pero fue criada y pasó toda su vida en El Paso. Recibió su licenciatura de UTEP y fue agente de bienes raíces durante más de 25 años en Coldwell Banker. La señora Johnstone fue precedida en la muerte por sus padres Mona y Joe Flack, su esposo William Johnstone Jr., y su hija Beverly Johnstone. Le sobreviven sus cinco hijos Chris Johnstone, Tricia Westbrook, Tita Dixon, Susie Emfinger y Michael Johnstone. También el sobreviven sus 10 nietos: Cheyenne Squieri (esposo Tony), Cassidy Evans, Colter Dixon, Chase Dixon, Jason Westbrook (esposa Lori), Kyleigh Westbrook, Kasey Van Cleave (esposo Brian), Robin Bradshaw, Rachel Mahoney (esposo Philip) y Regan Emfinger, nueve bisnietos y tres bisnietos. El velorio se llevará a cabo en Martin Funeral Home el jueves 3 de enero de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Los servicios fúnebres serán el viernes 4 de enero a las 11:00 a.m. en la Iglesia de San Clemente. Se proseguirá con el sepelio en el cementerio Memory Gardens of the Valley. Visite: www.martinfuneralhomewest.com para obtener más información.

