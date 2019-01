Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Lilia V. Barela ingresó en las manos de su Señor y Salvador el martes 25 de diciembre de 2018 a la edad de 88 años. Fue una amada esposa, madre, abuela, bisabuela, hermana y será muy extrañada. Se graduó de la Escuela Secundaria de El Paso en 1948, se retiró de Southern Union Gas Co. y fue Presidenta de la Legión de María. Fue precedida en la muerte por su amado esposo George J. Barela. Le sobreviven su hermano Héctor R. Venegas y sus amados hijos Samuel J. Barela (Anita), Georgiana B. Gale (Steve), Richard R. Barela (Grace); sus amados nietos Andrea M. y Valerie N. Barela, Samantha Salazar (Mike), Jeremy Gale, Charles Jason LeBlanc (Chasity), Benjamin y Danny Barela, y sus bisnietos Stephen, C.J., Jason, Landon y Lily. Un agradecimiento muy especial se extiende a Marta Ramírez, su compañera y cuidadora durante varios años. El velorio se llevará a cabo el miércoles 2 de enero de 2019 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con el Santo Rosario a las 7:00 p.m. en Sunset Funeral Home-West. La misa fúnebre se llevará a cabo el jueves 3 de enero de 2019 a las 10:00 a.m. en la iglesia católica St. Matthew, en el 400 W. Sunset Rd. Se proseguirá con el sepelio en Memory Gardens of the Valley en Santa Teresa, Nuevo México. Servicios encomendados a Sunset Funeral Home-West, en el 480 N. Resler Dr. Visite nuestro registro en línea en www.sunsetfuneralhomes.net

