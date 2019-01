Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Jerry Paul Martin II recibió sus alas celestiales y ordenó al siervo bueno y fiel de Dios, para descansar en los brazos de nuestro Padre el 20 de diciembre de 2018. Nació el 6 de agosto de 1960 hijo de Jerry y Claudette Martin en Twentynine Palms, CA. Jerry fue un esposo, padre, padre, hermano e hijo excepcionalmente devoto que amó a Dios, a su familia y a su país tremendamente. Fue extremadamente apasionado en cada uno de esos aspectos. Jerry disfrutó de la caza, la pesca y el campamento, pero sobre todo encontró su mayor alegría al estar con su familia.Jerry se graduó en 1978 de Gila Bend High School y se casó con Teresa Esquivel el 10 de junio del mismo año. Luego se alistó en el Ejército de los Estados Unidos en julio de 1978 como Técnico Automotriz y en agosto de 1998 se retiró del servicio militar activo con todos los honores. Durante los siguientes 20 años, sus cargos incluyeron: Director de Admisiones y ocupó cargos de liderazgo como Director Administrativo, Presidente y Director Regional de Admisiones y Reclutamiento en escuelas técnicas. Le precedieron en la muerte su padre Jerry Paul Martin, su madre Claudette Brooks, su hermana Kristen Hicks y su hermano Terry Martin. Le sobreviven su amada esposa Teresa Martin; su hija Amy Martin de El Paso, TX; sus hijos Jerry Martin III y su esposa Gracie de Artesia, NM, Craig Martin y su esposa Tiffany de Roswell, NM, y Christopher Martin y su prometida Misty de Carlsbad, NM. También le sobreviven sus nietos Mya, Alexyss, Ariel, Jerry IV, Aiden, Allenae, Marisa, Jada, Amora, Amariah, Christopher II y Baby Martin. Le sobreviven su padrastro Carter Brooks de Beverly, KS, su hermana Mechell y su esposo Reid McDermott de Morgan, Utah y su hermano Scott Martin de Ogden, Utah. Los servicios serán el lunes 31 de diciembre de 2018 en Bethel Family Ministries, en el 6301 Alabama Street, El Paso, Texas. El velorio será de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., proseguida de la Celebración de la Vida de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. con el entierro en el cementerio nacional de Ft. Bliss. Visite nuestro registro en línea en www.sunsetfuneralhomes.net.

