Hilaria "Lala" Herrera, de 82 años, copropietaria de Sol's Barbecue, falleció el 27 de diciembre de 2018. Fue precedida en la muerte por sus padres y su hijo Armando Herrera, Jr. y sus nietos Nicky Delgado y Ryan Herrera. A Lala, también conocida como "La Boogie", le sobreviven su esposo Armando "Tito" Herrera Sr. y sus hijos Lupe Delgado y su esposo Nick, Mary García y su esposo Sal, Yvonne Folk y su esposo Gilbert, y Richard Herrera y su esposa Lucinda. También le sobreviven sus nietos Yvette Delgado, Derek Delgado, Lotus Quintanilla, Jasmine Martin, Justin Rodriguez, Logan Folk, Bailey Folk y Baylor Herrera; al igual que sus bisnietos Sloan Martin, Landon Rodriguez, Olivia Chansky, Augustine Rodriguez, Leland Delgado y Nico Delgado. La familia desea agradecer al personal de Center for Compassionate Care West por su cuidado y apoyo. En lugar de flores, la familia solicita donaciones a Hospice of El Paso o bien, a la organización Humane Society. El velorio se llevará a cabo el miércoles 2 de enero de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con el rosario a las 7:00 p.m. y el servicio funerario se llevará a cabo el jueves 3 de enero a las 10:00 a.m. Todos los servicios serán en Martin Funeral Home Central, en el 3839 Montana Ave. seguido por una procesión para el entierro a llevarse a cabo en el cementerio Evergreen East, ubicado en el 12400 Montana.

