Es con gran pesar que la familia de Harold E. Green anuncia su fallecimiento el 24 de diciembre de 2018. Harold Green nació el 6 de julio de 1928 en Detroit, Michigan, su familia se mudó a Colorado cuando tenía un año y ahí fue donde creció. Se unió al ejército y fue enviado al teatro europeo durante el último año de la Segunda Guerra Mundial. En 1954, Hal se mudó a Las Cruces, NM para trabajar en White Sands Missile Range, donde trabajó para desarrollar varios sistemas de misiles a lo largo de su carrera y se retiró en 1983. Se mudó a El Paso a principios de los años 60 y se casó con Angelita Flores en 1966. Fue miembro de El Paso Soaring Society desde 1992 hasta que se disolvió en 2010 y disfrutó de un amor perdurable por volar. Harold es sobrevivido por su hija Sandra Green, su hermana Rachel Morgan y su hermano Russell Green. Los servicios se llevarán a cabo el miércoles 2 de enero de 2019 en Martin Funeral Home West a las 10:30 a.m. El servicio de entierro proseguirá en Memory Gardens of The Valley. www.martinfuneralhomewest.com

