Mercedes C. de Gachupin, de 73 años. El velorio será de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. el jueves 27 de diciembre de 2018 en Martin Funeral Home East, en el 1460 George Dieter Drive, con una vigilia a las 7:00 p.m. La misa se llevará a cabo a las 10:30 a.m. en la iglesia católica St. Marks, ubicada en el 11700 Pebble Hills, El Paso, TX 79936. El servicio de compromiso se llevará a cabo el viernes 28 de diciembre de 2018 a las 11:45 a.m. en el cementerio Evergreen Cemetery East, en el 12400 Montana Ave, El Paso TX 79938. Servicios encomendados a Martin Funeral Home East, teléfono 915-855-8881. www.funerariasdelangel.com/martin-east

