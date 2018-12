Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Emilia Contreras Carbajal, de 82 años, de El Paso, Texas, falleció en paz mientras dormía la mañana del 15 de diciembre de 2018. Nació el 25 de enero de 1936 en El Paso, hija de Agustín y Sofía Contreras.Le sobreviven su amado esposo Arturo Carbajal de San Elizario, TX, sus cuatro hijos Arturo Carbajal, Jr. de Dallas TX, Richard Martin Carbajal y su esposa Catherine de Fort Worth, TX, Mario Javier Carbajal y su esposa Niki de Prosper, TX, y Sylvia Ann Muñoz y su esposo David de El Paso, TX. También le sobreviven su hermano Agustín Contreras, Jr. de Denver, CO, su medio hermano Antonio Salas de Alamosa, CO y su media hermana María de Jesús (Jesusita) Torres de El Paso, Texas, al igual que nueve nietos y dos bisnietos. Emilia se graduó del Instituto Lydia Patterson y trabajó en Farah Manufacturing hasta que se jubiló en 1992 a la edad de 56 años. Fue una mujer muy amable y amada con un alma hermosa a la que todos los corazones que tocó echarán de menos, una verdadera santa en esta tierra. La familia desea agradecer a los profesionales de Davita East Dialysis. En lugar de flores, por favor considere hacer una donación al fondo American Kidney Fund. El velorio se llevará a cabo en Funeraria del Angel (Martin Funeral) Central, en el 3839 Montana el 27 de diciembre de 2018 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con la vigilia a las 7:00 p.m. La misa fúnebre se llevará a cabo en la iglesia católica de San Pío X el 28 de diciembre de 2018 a las 8:15 a.m. Se proseguirá con el entierro a las 9:30 a.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss, en el 5200 Fred Wilson Ave. en El Paso, TX.

Read or Share this story: https://www.elpasoymas.com/story/vida/2018/12/26/emilia-contreras-carbajal/38797735/