Ward Lee Koehler, amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo falleció el 22 de marzo de 2018 a la edad de 91 años. Fue antecedido en muerte por su esposa y alma gemela Kathryn (Kopy) Koehler. Le sobreviven sus hijos Paul y su esposa Julie, Tom y su esposa Carol, Christine Servin y su esposo Victor, y Bruce y su esposa Lee Ann. También sus nietos Matthew y su esposa Elisabeth, Sarah, Henry y su esposa Clementina, Grant , Victor, Carter, Kristen, Dorothy, Rodrigo, Christian, Lily y Gemma, y sus bisnietos, Isabel y Hanson, y su hermano Robert y su esposa Jane, y su cuñada Marian Shortridge. Orgullosamente sirvió en el Ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde participó en la invasión de Filipinas y recibió la Insignia de Infantería de Combate, la Cinta del Teatro Pacífico Asiático con 2 Estrellas de Bronce, la Medalla de la Liberación Filipina con la Estrella de Bronce, la Medalla de la Victoria y la Medalla de Buena Conducta y Medalla del Ejército de Ocupación. Fue alumno del Illinois College, donde perteneció a Phi Beta Kappa, y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Era un abogado excelente y universalmente respetado. Más tarde se desempeñó como Juez del 168° Tribunal de Distrito y Justicia en el 8°Tribunal de Apelaciones. Él fue único republicano en la historia del condado de El Paso en ser elegido para esos cargos, debido en parte a los muchos demócratas que apoyaron sus campañas. Recibió muchos honores, entre ellos el Premio de Jurista Destacado de la Asociación de Abogados de El Paso y el Premio de Abogado Destacado Senior. También sirvió en el Consejo Judicial de Texas, la Sociedad de Asistencia Legal de El Paso y la Asociación de Abogados de El Paso. Fue un ávido amante de la naturaleza y fue un líder adulto de mucho tiempo en los Boy Scouts (Asistente de Scout Master, Presidente del Distrito y Yucca Council Board), donde sus tres hijos se convirtieron en Eagle Scouts. Estuvo activo en el Partido Republicano, donde se desempeñó como Presidente del Condado de El Paso y Comité Ejecutivo Estatal. También participó en la Primera Iglesia Presbiteriana donde sirvió como diácono y anciano y en numerosas organizaciones comunitarias, incluyendo Rotary, Optimist Club, El Paso Historical Society y Sun Carnival Association. En lugar de flores, las donaciones pueden ser al Consejo de Yucca de Boy Scouts of America. El servicio fúnebre será en la iglesia First Presbyterian a las 10:00 a.m., el viernes 30 de marzo, en el 1340 Murchison Drive. Servicios encomendados a Martin Funeral Home West. www.martinfuneralhomewest.com

