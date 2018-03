El director general de Facebook Mark Zuckerberg habla durante el Facebook Communities Summit, en Chicago, el 21 de junio e 2017. (AP Photo/Nam Y. Huh, File) (Foto: AP)

NUEVA YORK – Después de cinco días de silencio, el director general de Facebook Mark Zuckerberg admitió el miércoles errores y delineó pasos para proteger la información de los usuarios de la red social, tras un escándalo sobre privacidad que involucra a una empresa de análisis de datos vinculada con Trump.

Zuckerberg dijo que Facebook tiene la “responsabilidad” de proteger la información de sus usuarios y que si no lo hace, “no merecemos servirles”.

Pero no ofreció disculpas.

Y escribió “lo que sucedió” en lugar de “lo que hicimos”, una redacción que exime a Facebook de responsabilidad.

Por su parte, Richard Levick, presidente de la empresa de gestión de crisis Levick, otorgó a la respuesta de Zuckerberg una mala calificación, en parte por lo tarde que la hizo.

Zuckerberg y la segunda al mando de la empresa, Sheryl Sandberg, habían estado en silencio desde que se dio a conocer el viernes que la compañía Cambridge Analytica habría utilizado información obtenida indebidamente de casi 50 millones de usuarios de Facebook para tratar de influenciar elecciones. Entre los clientes de Cambridge figura la campaña presidencial de Trump.

Las acciones de Facebook han caído cerca de 8% desde que se dio a conocer la noticia, lo que representa una pérdida de alrededor 46.000 millones de dólares para el valor de mercado de la compañía.

Incluso antes de que estallara el escándalo, Facebook ha dado los pasos más importantes para evitar que vuelva a ocurrir, afirmó Zuckerberg. Por ejemplo, en 2014 redujo el acceso que tenían otras aplicaciones para utilizar la información de los usuarios. Sin embargo, algunas de las medidas no se implementaron hasta un año después, lo que permitió que Cambridge accediera a la información en ese lapso.

Zuckerberg reconoció que hay mucho por hacer.

En un mensaje publicado el miércoles, Zuckerberg dijo que vetará a los desarrolladores que no acepten una auditoría. El desarrollador de una aplicación no tendrá acceso a la información de la gente que no ha utilizado la aplicación en tres meses. La información estará limitada generalmente al nombre, fotografía de perfil y correo electrónico del usuario, a menos que el desarrollador firme un contrato con Facebook y obtenga la aprobación del usuario.

En un mensaje aparte, Facebook indicó que informará a la gente cuya información fue mal utilizada por las aplicaciones. La red social se enteró por primera vez de esta violación a la privacidad hace más de dos años, pero no se había dado a conocer hasta el viernes.

La compañía dijo que estaba “construyendo una forma” para que la gente supiera si su información había sido accedida por “This Is Your Digital Life”, una aplicación para obtener un perfil psicológico que el investigador Aleksandr Kogan creó y pagó a cerca de 270.000 personas para que formaran parte de ella.

Posteriormente, Cambridge Analytica obtuvo, a través de la aplicación, la información de alrededor 50 millones de usuarios de Facebook, debido a que la aplicación también recolectó datos sobre los amigos de los usuarios, incluidos algunos que nunca descargaron la aplicación ni dieron su consentimiento explícito.

