Cuauhtémoc Blanco (Foto: La Voz)

En medio del éxito que están teniendo las bioseries, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco indicó que ya ha estado en pláticas con algunas televisoras para llevar su vida a la pantalla chica, lo que le emociona, pues el comenzó desde muy abajo y cree que su historia es motivacional.

“Yo ya he tenido varias pláticas desde hace tiempo y ya lo he dicho muchas veces, si lo hacemos, quiero contar desde cuando tenía seis años, cuando empecé a jugar futbol. Cómo caminaba cinco cuadras para jugar futbol en tierra, en piedras; cuando me iba en “pesera” a los campos del América, hay cosas muy buenas que yo sé, lo he contado a la gente que quiere hacer la serie, para mí sería algo importante, es una motivación para los chavos para decirle a la gente que sí se puede”, indicó Blanco.

Apoya carrera artística de sus hijos

El ex futbolista asistió a una función del concepto “Teatro en Corto”, con el fin de apoyar a sus hijos Bárbara y Cuauhtémoc, quienes están debutando como actores y productores en la puesta “Desfragmentados”.

“Lo importante, siempre lo he dicho, es que hagan lo que ellos quieran, yo les he dicho que les deseo buena suerte, que les vaya bien”, expresó el alcalde de Cuernavaca.

Aún cuando el podría apoyarlos económicamente, su hijos no quieren y lo están haciendo con sus propios recursos.

“Ahorré durante mucho tiempo de los 'domingos' y hago mesas de postres y de ahí agarré para producir, no lo pensé (pedirle apoyo a su padre), porque yo quiero empezar a hacer las cosas por mi cuenta y empezar a construir mi propia imagen”, indicó Cuauhtémoc Jr.

Por su parte, Bárbara también agradeció el apoyo que siempre ha tenido de sus padres Liliana Lago y Cuauhtémoc.

“Él me está apoyando desde un principio y en todas las decisiones, este es el primer proyecto en el que estamos juntos (mi hermano y yo)”, indicó la incipiente actriz.

