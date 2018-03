Las chicas de The Warning serán las teloneras de las dos presentaciones del "Tour Wonderful Wonderful" de The Killers en Monterrey. (Foto: Agencia Reforma)

Las chicas de The Warning siguen avanzando a paso firme.

Ahora Dany, de 17 años, Pau, de 16, y Ale, de 13, serán las abridoras de los dos conciertos que The Killers ofrecerá el lunes 2 y martes 3 de abril en la Arena Monterrey.

La empresa Zignia Live confirmó la participación de la banda regiomontana como teloneras de estas dos presentaciones del Tour Wonderful Wonderful.

Pero ésta no es la primera vez que las jóvenes rockeras abren el show de una gran banda, pues antes lo hicieron para dos conciertos de Def Leppard, uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, el año pasado cuando los británicos llegaron con su Hysteria Tour

The Warning, que también participó en la pasada edición del Mother Of All Rock Festival de Monterrey, se dio a conocer públicamente en el 2015 luego de grabar un video en el que aparecen tocando el tema "Enter Sandman" de Metallica, que se hizo popular en internet.

Por esta razón las chicas regias fueron invitadas a The Ellen DeGeneres Show.

Después de esto han grabado un disco y realizado presentaciones en festivales rockeros.

