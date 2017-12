Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Sandra Arlene Guerry Coleman nació el 19 de mayo de 1935 y falleció el 14 de diciembre del 2017. Fue nacida y criada en El Paso, Texas. Es graduada de Morehead Elementary School y El Paso High School. Se reubicó en El Paso en 1988 y se retiró de Continental Airlines en 2012 después de 28 años de servicio como asistente de vuelo. La sra. Coleman es precedida en la muerte por su padre Edgar Lynn Guerry, su madre Elsie Wallace Guerry y su madrastra Josefina Castillo Guerry. Le sobrevive su esposo y mejor amigo por 67 años, Richard. También les sobreviven sus hermanos Edmund Guerry y Edgar Lynn Guerry III y sus familias, sus hermanas Marylyn Cody, Ione Lawson y Joselyn Guerry y sus familias, sus hijos Michael (Jenny), Lance (Tammy) y Andre, sus hijas Colette (Brad) y Karen, sus nietos Jeremy (Maria), Amie (David), Colette, Hannah, Spencer y Reese, sus bisnietos Keagan, Devin Ashley, Skylar e Ian, sus hijastros Clay, Anita, Gwin y Elizabeth y sus familias, amigos especiales Juan y Maridith Stockmeyer, Bill y Shirley Sullivan, Kathy Akren. También le sobreviven Marina Ellison, Anna y Keith Walker y sus dos Scottish Terriers, Wallace y Kileen. El servicio de entierro se llevará a cabo el miércoles 20 de diciembre de 2017 a las 11 a.m. en el cementerio Memory Gardens of the Valley, en el 4900 McNutt Rd Santa Teresa, NM 88008.

