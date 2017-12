Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Michael Fushille, MD, murió pacíficamente en su casa el 10 de diciembre de 2017 a la edad de 94 años. Le precedieron en la muerte sus padres Mary y Frank Fushille y su hermano, John. Le sobreviven su esposa por 62 años, Isabel, y sus siete hijos, Marisa, Mike, Jaime (Jamie), Margo, Celia (Chris), Frank (también conocido como Panch) y Paul (Jackie) y diez nietos, Masha (Jarod), Luke, Ben, Matthew, Catherine, Gianna, Nahima, Trinity, Eowyn y Griffin, y bisnietos gemelos en el camino.

Nacido en una familia de clase trabajadora en Jersey City, Nueva Jersey, el 26 de octubre de 1923, Mike se graduó de la Lincoln High School y se trasladó al Saint Peter's College en Jersey City. En junio de 1943, antes de completar la universidad, Mike se alistó en la Marina de los Estados Unidos y realizó una capacitación básica en Great Lakes, IL, y fue enviado a la Universidad de Cornell para recibir capacitación especial. Se desempeñó como Seaman First Class y Radar Operator en la empresa USS Monterey en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Mike fue galardonado con la Medalla de la Liberación de Filipinas, la Medalla de la Victoria, la Medalla de Teatro de América, así como la Medalla de Asia Pacífico y dos estrellas. Fue dado de baja honorablemente en marzo de 1946. Mike estaba especialmente orgulloso de ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Regresó al St. Peter's College y se graduó en 1947 con un título en Matemáticas. Sus experiencias en la guerra cambiaron sus planes de carrera y decidió estudiar medicina. Completó los requisitos de pre medicina en Seton Hall y viajó a Suiza, donde asistió a la escuela de medicina en el GI Bill en la Universidad de Friburgo y luego se graduó en la Universidad de Lausana. Mientras estaba en la escuela de medicina, Mike entrenó al equipo de baloncesto profesional, "Fribourg Olimpic". Hizo contribuciones duraderas al baloncesto europeo. En particular, se le acredita en la historia del baloncesto suizo al realizar el lanzamiento en suspensión.

Por coincidencia, su futura esposa Isabel Gómez de Juárez, México, también estaba estudiando en Friburgo. Afortunadamente, fueron presentados en un juego de baloncesto en 1953 y se casaron dos años después en Ciudad Juárez, México. Regresaron a Suiza, donde nació su primer hijo. Después de graduarse, el Dr. Fushille completó su pasantía y residencia en el Jersey City Medical Center y en 1962 trasladó a su creciente familia a El Paso, TX, donde comenzó a practicar Oftalmología.

El Dr. Fushille era un oculista y cirujano especializado. Le apasionaba tratar a sus pacientes y servir a su comunidad. Dio su tiempo semanal en la Clínica oftalmológica en el Hospital General Thomason y fue el fundador del Banco Ocular El Paso. Amaba el ballet y sirvió durante tres años como presidente de la junta directiva de Ballet El Paso. En su tiempo libre, Mike, un aprendiz de por vida, disfrutaba pasar horas en la biblioteca. Le encantaba leer, escuchar música clásica, hablar sobre política y estudiar historia rusa.

La familia Fushille quiere agradecer a sus muchos cuidadores por su amado

cuidado. En lugar de flores, por favor haga una donación a La Biblioteca Públicas de El Paso, o a la organización benéfica de su elección.

El sepelio será en Martin Funeral Home, en el 128 N. Resler Dr. el viernes

15 de diciembre de 5 a 7 pm, seguido inmediatamente por el Rosario.

La misa funeral se llevará a cabo el sábado 16 de diciembre a las 11 a.m. En la Iglesia Católica Reina de la Paz. El sepelio seguirá en Memory Gardens of the Valley.

