Maurice, un residente de El Paso durante 56 años, falleció en su casa después de una larga enfermedad el 14 de diciembre. Ella nació en Arkansas, fue la cuarta de ocho hijos, de Clarence y Ora Partee. Se graduó de Batesville High y luego se fue a trabajar al Pentágono. Allí conoció a su futuro esposo, Darrell. Se casaron después de la guerra, un matrimonio que duró más de 72 maravilloso años. Eso comenzó dieciséis años como esposa de la Armada. De costa a costa ella hizo hogar fuera de las casas después de encontrar escuelas e iglesias. Se graduó de UTEP, le encantaba coser, cantar, tocar el piano, bailar en el salón de baile y asegurarse de que su familia siempre hablara inglés correctamente. La anteceden en muerte fueron sus padres y hermanos. Le sobreviven su esposo Darrell, y sus cuatro hijas, Ciindy, Cecee, Cathy y Cara. También le sobreviven nueve nietos y once bisnietos. El sepelio se realizará en Hillcrest Funeral Home, en el 5054 Doniphan Drive a las 10 a.m. el martes 19 de diciembre. Los servicios de entierro seguirán a la 1:30 p.m. en el cementerio nacional de Ft. Bliss. Gracias a Hospice of El Paso, y un agradecimiento especial a Maria, Margy, Dr. Reeves y Dallas. Cualquier persona que desee hacer una donación, hágalo en cualquier refugio local de animales.

