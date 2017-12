Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

MAJ Thomas Alexander Cooper (Ret), de 84 años, falleció el lunes 11 de diciembre de 2017. Nacido en New Castle, Alabama el 3 de junio de 1933, sus padres Dezzie Townsend, Harry Boglin, Willie O. Cooper, AZ Cooper, y su hermana Mary Jo Brooks lo precedieron en muerte. Thomas era un veterano del ejército estadounidense que había servido a su país durante 20 años, incluido el servicio activo en las guerras de Corea y Vietnam. También fue funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante 30 años. Fue un ávido fanático del béisbol y el fútbol y siempre estaba enraizado en los Bravos de Atlanta y los Vaqueros de Dallas. Thomas era un hombre generoso; cada año donó comida a organizaciones locales y útiles escolares a Hart Elementary School. Le sobreviven su esposa por 64 años, Bessye Cooper, su hermano Ross Boglin, sus hijos Glen (Pamela) Howard, Vaquero "Kerry" Cooper, Keith (Tara) Cooper, Karen Cooper Linen y Karl (Rebecca) Cooper, su 13 nietos, 21 bisnietos, y sus sobrinas y sobrinos. El sepelio será de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con el servicio por parte de The El Paso-Las Cruces Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity Inc. a las 7:00 p.m. el lunes 18 de diciembre de 2017 en Sunset Funeral Home-Northeast. El servicio fúnebre comenzará a las 12:00 p.m., el martes 19 de diciembre de 2017 en Destiny Family Christian Center. El sepelio será a las 2:00 p.m. en el cementerio nacional de Fort Bliss con honores militares completos. Servicios encomendados a Sunset Funeral Home-Northeast. Visite nuestro libro de registro en línea: www.sunsetfuneralhomes.net.

