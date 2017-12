Lit candle. (Foto: Courtesy photo)

Juanita Hildreth fue recibida por nuestro señor el 13 de diciembre de 2017. Le sobreviven para atesorar su memoria Celia Soto, Ali Hildreth, Maiela Castorena y Kelly Figueroa. Un agradecimiento especial al Dr. Simon Rodriguez, especialista en riñones, Pedro "Pete" Natifidad Jr. de FNP-C, y al equipo de TLC Home Health Care por la atención excepcional que brindaron durante su enfermedad. El sepelio será a las 5:00 p.m. el miércoles 20 de diciembre de 2017 en Sunset Funeral Home Northeast con un rosario de vigilia a las 7:00 p.m. La misa fúnebre será a las 11:00 a.m., el jueves 21 de diciembre de 2017 en la iglesia católica Our Lady of Guadalupe, 2709 Alabama.

